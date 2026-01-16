Titanic | 28 anni fa vivevamo il cinema in un' altra maniera alla faccia di Buen Camino

Nel 1995, Titanic ha rivoluzionato il modo di vivere il cinema, lasciando un'impronta indelebile nel panorama cinematografico. Diretto da James Cameron, il film ha saputo coniugare emozioni intense e tecnologie all’avanguardia, consolidando la posizione del regista come uno dei grandi del settore. A oltre 28 anni di distanza, Titanic resta un capolavoro che ha segnato un'epoca, sfidando anche le nuove tendenze e le aspettative dello spettatore.

Titanic è il film che ha trasformato il suo mastermind James Cameron nel vero e proprio Re del Mondo. Del cinema, quantomeno. È il titolo che ti meriti quando ti ritrovi a occupare la prima posizione (con Avatar), la terza (con Avatar: la via dell'Acqua), la quarta (con Titanic) e – momentaneamente perché il film è ancora nelle sale – la ventottesima (con Avatar: fuoco e cenere) nella classifica non aggiornata all'inflazione dei maggiori incassi di sempre nella storia del cinema. Mica male per un canadese classe 1954 figlio di un ingegnere elettrotecnico e di un'infermiera che pare aver seguito il canovaccio classico delle storie dei college drop out nordamericani che si sono poi ritrovati ad aver fondato imperi.

