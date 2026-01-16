Tir incastrato | Prestare attenzione

Un tir è rimasto incastrato questa mattina in via delle Fabbriche a Voltri. La polizia locale ha segnalato la situazione poco prima delle 8, invitando alla prudenza mentre si stanno svolgendo le operazioni di rimozione del mezzo pesante. Si consiglia di prestare attenzione e di seguire eventuali aggiornamenti sulla viabilità nella zona.

Un tir è rimasto incastrato in via delle Fabbriche a Voltri stamattina, venerdì 16 gennaio 2026. L'allarme è stato lanciato dalla polizia locale poco prima delle ore 8 chiedendo di prestare attenzione nella zona, dove sono in corso le operazioni per liberare il mezzo pesante.

