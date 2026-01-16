TikTok annuncia un rafforzamento dei controlli sull’età degli utenti in Europa, con l’obiettivo di garantire una maggiore sicurezza e rispetto delle normative vigenti. Le nuove misure di verifica saranno implementate nelle prossime settimane, contribuendo a creare un ambiente più protetto per tutti gli utenti. Questa iniziativa evidenzia l’impegno della piattaforma nel rispettare le normative europee sulla tutela dei minori online.

TikTok si prepara a intensificare i controlli di verifica sull’età in tutta Europa nel corso delle prossime settimane. Lo ha annunciato la stessa Bytedance, proprietaria della piattaforma social, parlando in esclusiva con Reuters. Presentato come una nuova tecnologia sviluppata appositamente per venire incontro alle richieste normative dell’Ue, il sistema è frutto di una collaborazione dell’azienda cinese con la Commissione irlandese per la protezione dei dati, principale autorità di regolamentazione della privacy nell’Unione europea. TikTok ha anticipato che tutti gli utenti europei saranno informati del lancio della tecnologia. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - TikTok rafforzerà i controlli sull’età in Europa

