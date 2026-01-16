TikTok lancia in Europa la tecnologia anti-under 13 | analisi dei comportamenti e revisione umana per chiudere i profili irregolari

TikTok ha implementato in Europa una nuova tecnologia per monitorare e analizzare i comportamenti e i contenuti degli utenti, con l’obiettivo di identificare e chiudere gli account degli under 13. Questa misura prevede anche una revisione umana dei profili sospetti, per garantire un ambiente più sicuro e conforme alle normative. La novità si inserisce in un quadro di iniziative volte a tutelare la privacy e la sicurezza dei giovani utenti sulla piattaforma.

TikTok introduce in Europa una tecnologia che analizza comportamenti e video per individuare e rimuovere gli account degli under 13, come riportato da Reuters. Il sistema, testato nel Regno Unito con migliaia di rimozioni, prevede la verifica umana e l'uso di stima facciale o documenti per i ricorsi. Il controllo sui social media diventa più rigido anche in Europa. TikTok ha comunicato l'introduzione di una nuova tecnologia per il rilevamento dell'età, operativa già dalle prossime settimane. L'obiettivo è identificare e rimuovere gli account appartenenti ai bambini sotto i 13 anni. La notizia, riportata in esclusiva dall'agenzia Reuters, conferma la volontà della piattaforma di rispondere alla pressione delle istituzioni per una maggiore tutela dei minori online.

