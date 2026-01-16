Thuram multato dopo la simulazione in Inter-Lecce | il comunicato

Il Giudice Sportivo ha adottato una sanzione nei confronti di Marcus Thuram, multato in seguito alla simulazione durante la partita Inter-Lecce a San Siro. La decisione si riferisce a un episodio specifico avvenuto nel corso del match, che ha portato alla relativa penalizzazione. Di seguito, i dettagli ufficiali e le motivazioni della multa.

Thuram multato. Arriva la decisione del Giudice Sportivo su quanto accaduto in Inter-Lecce. Marcus Thuram è stato sanzionato per un episodio avvenuto nel corso del match di San Siro. Thuram multato dal Giudice sportivo. L’attaccante nerazzurro, nel primo tempo, era finito a terra in area di rigore dopo un contatto con Pierotti. L’arbitro Maresca aveva fischiato e ammonito Thuram per simulazione. Dopo l’analisi degli atti di gara, il Giudice Sportivo ha confermato la decisione del direttore di gara. Nel comunicato ufficiale si legge che Thuram è stato ammonito e multato di 2.000 euro “per avere simulato di essere stato sottoposto a intervento falloso in area di rigore avversaria”. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

