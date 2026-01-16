The wonderful Illusion spettacolo del mago Manisco adatto alle famiglie

Il 17 gennaio 2026 alle ore 18, il mago Manisco presenta

Ci sono momenti in cui la realtà fa un passo indietro e lascia spazio allo stupore. Sabato 17 gennaio 2026, alle ore 18.00, al Nuovo Teatro Verdi di Brindisi arriva “The Wonderful Illusion”, lo spettacolo del mago Manisco, un appuntamento pensato per il pubblico delle famiglie. Il politeama. 🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

“The Wonderful Illusion”, al Verdi l’arte della grande magia; “Voglio tornare negli anni ‘90” e i Komandanti nella notte Demodè.

the wonderful illusion spettacoloBrindisi, 'The Wonderful Illusion': al Verdi l'arte della grande magia - A Brindisi, “The Wonderful Illusion” approda come uno spettacolo che tiene insieme tradizione e linguaggio contemporaneo, grandi classici della magia e numeri spettacolari costruiti per il pubblico di ... giornaledipuglia.com

