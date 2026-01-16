The Rip – Soldi sporchi recensione | un ossuto e ferreo thriller che non ti aspetti

Matt Damon e Ben Affleck coppia di sbirri nel teso film diretto da Joe Carnahan. Ottima scrittura e un ritmo che non molla la presa. Su Netflix. Nel gergo della polizia, "The Rip" sintetizza l'atto di 'portare via la roba ai cattivi', dopo operazione - controverse - note come 'ripping'. Da questo spunto, e da una storia vera, Joe Carnahan scrive e dirige un ottimo thriller che, con estrema consapevolezza (e onestà), ammicca a Heat - La sfida e Serpico. Niente di nettamente avvicinabile a suddetti titoli, ci mancherebbe, ma come ha giustamente sottolineato il regista, The Rip - Soldi sporchi (arrivato su Netflix) sprigiona un chiaro amore per i classici thriller poliziotteschi, in cui si esaltano - e il film in questione ci riesce - personaggi, . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

