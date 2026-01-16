The Rip – Soldi Sporchi | Matt Damon e Ben Affleck protagonisti della nuova e solida crime-story di Netflix

The Rip – Soldi Sporchi ( 2026 ) è il nuovo diretto da Joe Carnahan ( The Grey, A-Team ) con protagonisti assoluti la coppia di amici dentro (e fuori) lo schermo composta da Ben Affleck e Matt Damon. Il 2026 per Netflix è iniziato in maniera entusiasta. Dopo il finale della quinta (e ultima) stagione di Stranger Things, la casa dello streaming statunitense non perde tempo e si gioca un nuovo asso nella manica. The Rip è un film thrillerpoliziesco (a tratti nostalgico degli anni ’90) ambientato in una cupa e desolante Miami. La trama di The Rip – Soldi Sporchi. Grazie a una soffiata, una squadra di poliziotti di Miami scopre milioni di dollari in contanti in una casa abitata da una giovane ragazza ( Sascha Calle ); la scoperta scatena avidità, paranoia e tradimento, minando la fiducia tra i colleghi mentre forze esterne iniziano ad interessarsi al bottino, trasformando un potenziale colpo di fortuna in una spirale di corruzione e violenza. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - The Rip – Soldi Sporchi: Matt Damon e Ben Affleck protagonisti della nuova (e solida) crime-story di Netflix Leggi anche: Matt Damon e Ben Affleck sono due poliziotti corrotti nel trailer di The Rip - Soldi Sporchi Leggi anche: "The Rip - Soldi sporchi": il trailer del nuovo film con Matt Damon e Ben Affleck Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. ‘The Rip – Soldi sporchi’ | il nuovo film d’azione con Matt Demon e Ben Affleck. The Rip – Soldi sporchi, recensione: un ossuto e ferreo thriller che (non) ti aspetti - Matt Damon e Ben Affleck coppia di sbirri in The Rip - movieplayer.it

The Rip - Soldi Sporchi, la recensione del film in streaming su Netflix con Matt Damon e Ben Affleck - Soldi Sporchi film 2026 in streaming su Netflix recensione di The Rip trama e critica del thriller con Matt Damon e Ben Affleck analisi di The Rip ... comingsoon.it

The Rip - Soldi sporchi ci ricorda che Matt Damon e Ben Affleck amano il cinema (e chi lo fa) - Matt Damon e Ben Affleck si conoscono da quando erano bambini, lavorano insieme da più di trent'anni, hanno vinto insieme un Oscar, quello del 1998 per la Migliore sceneggiatura originale di Will Hunt ... today.it

Oh, mio Dio. Stava parlando con me", ha rivelato Teyana Taylor durante la premiere di The RIP - Soldi sporchi, facendo chiarezza su una delle scene più virali degli ultimi Golden Globes. Fino a quel momento, nessuno era riuscito a capire chi fosse la persona - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.