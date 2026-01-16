the gentleman in mostra a milano lo stile e i gioielli al maschile

Un dialogo continuo tra gioiello e abito, mostrando come entrambi siano stati – e continuino a essere – strumenti fondamentali per definire ruoli, status e personalità all’interno della società. Apre il 16 gennaio a Palazzo Morando Costume Moda Immagine la mostra “The Gentleman - Stile e gioielli al maschile”, visitabile gratuitamente nelle sale espositive al primo piano fino al 27 settembre 2026. E' prodotta da Comune di Milano e Palazzo Morando Costume Moda Immagine in collaborazione con l’Associazione Culturale Stile e Storia, e vanta il patrocinio dell’Associazione Orafa Lombarda, della Camera Nazionale della Moda Italiana, del Dipartimento di Studi Storici "Federico Chabod" dell’Università Statale di Milano, del Ministero della Cultura e di Rai Lombardia. 🔗 Leggi su 247.libero.it

