The Bad Boy and Me non è una favola romantica ma una storia di ambizioni e crescita personale

The Bad Boy and Me, diretto da Justin Wu e uscito nel 2025, è una storia che esplora le sfide dell’ambizione e della crescita personale. Con un cast che include Siena Agudong, Noah Beck e James Van Der Beek, il film narra un percorso di maturazione e scoperta di sé, distanziandosi dal genere romantico tradizionale per concentrarsi su temi di sviluppo e determinazione.

Il film: The Bad Boy and Me, 2025. Diretto da: Justin Wu. Cast: Siena Agudong, Noah Beck, Drew Ray Tanner, James Van Der Beek, Deborah Cox, Asia Lizardo, Jake Foy, Kendall Cross, Jason Fernandes. Genere: Drammatico, sentimentale Durata: 99 minuti. Dove l'abbiamo visto: su Prime Video. Trama: Dallas è una giovane ballerina con un obiettivo preciso: costruirsi un futuro attraverso il talento e lo studio. L'incontro con Drayton, atleta carismatico e inquieto, mette alla prova le sue certezze e la costringe a interrogarsi su cosa sia davvero disposta a sacrificare. A chi è consigliato? A chi ama i film romantici che provano a raccontare qualcosa in più di una semplice storia d'amore.

“The bad boy and me”, innamorata di un “ragazzaccio” - Ma l’incontro con Drayton, uno dei ragazzi più popolari (e arroganti) della sua scuola, cambierà le ... sorrisi.com

The Bad Boy and Me: intervista ai protagonisti - The Bad Boy and Me: intervista ai protagonisti Il regista Justin Wu insieme a Siena Agudong e al tiktoker ora attore Noah Beck hanno presentato a Roma, in occasione della XXIII edizione di Alice nella ... corrieredellosport.it

