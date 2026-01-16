The Bad Boy and Me è il film delle prime volte secondo il regista e il cast E un sequel è già in arrivo

The Bad Boy and Me è un film che racconta le prime esperienze di giovani protagonisti, secondo regista e cast. Dopo aver conquistato Wattpad, ora è disponibile su Prime Video, con Noah Beck e Siena Agudong nei ruoli principali. Un sequel è già annunciato, confermando il successo e l'interesse attorno a questa storia.

Da Wattpad allo streaming di Prime Video, il film vede protagonisti la star dei social Noah Beck e Siena Agudong. A dirigerli Justin Wu. In streaming. Dal successo più letto di sempre su Wattpad (Sidelined: The Qb and Me) fino allo streaming. The Bad Boy and Me è disponibile su Prime Video come ennesima conferma di quanto le storie nate online siano diventate un serbatoio creativo centrale per l'industria audiovisiva. A guidare questo passaggio ci sono Noah Beck, star dei social e della Gen Z al suo debutto cinematografico, Siena Agudong, volto già noto del teen drama, e il regista Justin Wu, che raccontano un film di formazione, amore e identità.

The Bad Boy and Me: trama, cast, finale, dove è girato il film in onda su Prime Video - The Bad Boy And Me Film, su Prime Video: trama completa, cast con tutti i personaggi, finale e location delle riprese negli Stati Uniti. maridacaterini.it

“The bad boy and me”, innamorata di un “ragazzaccio” - Ma l’incontro con Drayton, uno dei ragazzi più popolari (e arroganti) della sua scuola, cambierà le ... sorrisi.com

