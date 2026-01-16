The Artful Dodger S2 | Nel primo trailer il caos torna a Port Victory

Disney+ ha pubblicato il trailer ufficiale italiano della seconda stagione di The Artful Dodger, la serie australiana che combina elementi di commedia e avventura. La nuova stagione riporta i personaggi di Oliver Twist a Port Victory, dove il caos e le sfide continuano a caratterizzare le loro vicende. La serie propone un racconto fedele e originale, arricchito da un tono leggero e coinvolgente, adatto a un pubblico ampio.

Disney+ ha diffuso oggi il trailer ufficiale italiano della seconda stagione di The Artful Dodger, la serie comedy-avventurosa australiana ispirata ai personaggi di Oliver Twist. Tutti gli 8 episodi della nuova stagione saranno disponibili in esclusiva streaming dal 10 febbraio 2026, pronti a riportare i fan nel vortice di suspense, umorismo e colpi di scena di Port Victory. The Artful Dodger Il trailer anticipa un ritorno pericoloso La seconda stagione è un’esplosione di tensione e ironia: Jack Dawkins alias Artful Dodger (Thomas Brodie-Sangster) è in guai seri, con un appuntamento col cappio e braccato dall’ispettore Boxer (Luke Bracey), il nuovo braccio della legge. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - The Artful Dodger S2 | Nel primo trailer il caos torna a Port Victory Leggi anche: The Artful Dodger | Disney+ svela la seconda stagione Leggi anche: Artful dodger stagione 2 data di uscita e prime immagini su disney La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Tag: The Artful Dodger - It is produced by the same team behind World Screen, the leading source of information for the international ... worldscreen.com TRAMA THE ARTFUL DODGER - Sangster, leggi la trama e la recensione, guarda il trailer, ecco quando, come e dove vedere la Serie in TV e in Streaming online. comingsoon.it

The Artful Dodger 2023 - off del romanzo Oliver Twist (1838) di Charles Dickens, si concentra sulla vita di un suo personaggio secondario, Jack Dawkins detto 'Dodger', principe dei ladri del sottobosco ... movieplayer.it

Pronti per un’altra dose La seconda stagione di The Artful Dodger sarà disponibile dal 10 febbraio in esclusiva su #DisneyPlus. x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.