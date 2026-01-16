TG1 | IL DIRETTORE VERSO L’ADDIO PER AIUTARE MELONI SCELTO IL SUCCESSORE.

Il Tg1 si appresta a cambiare la propria guida, con il possibile passaggio del direttore Gian Marco Chiocchi alla posizione di portavoce della Premier. La decisione, ancora in fase di definizione, segna un momento importante per il telegiornale e per la gestione delle comunicazioni istituzionali in Italia.

Tg1 si prepara ad un cambio della guardia. Dopo tante fumate nere e grigie, pare che stavolta il direttore Gian Marco Chiocchi lascerà per diventare portavoce della Premier. Giorgia Meloni lo voleva già al suo fianco l’anno scorso ma ora tra Referendum sulla Giustizia, i capricci di Salvini e Tajani e le Politiche del 2027 ne ha urgentemente bisogno. Lui per ora tace e attende. Aspetta un contratto blindato, carta bianca e senza dispetti da aree di Fratelli d’Italia che non gradirebbero la sua presenza e già allo scorso giro bruciarono l’operazione facendo uscire notizie anzitempo. Ora pare che la fumata bianca si avvicini a passi decisi. 🔗 Leggi su Bubinoblog

