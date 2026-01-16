Testo traduzione e significato di Tutto e possibile Geolier duetta con Pino Daniele sull'imprevedibilità della vita

Si chiama "Tutto è possibile" la canzone in cui Geolier duetta con Pino Daniele sull'imprevedibilità della vita. Ecco il testo, la traduzione dal napoletano e il significato di questo duetto postumo. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Testo, traduzione e significato di Fotografia, Geolier guarda con nostalgia al passato con una ballad Leggi anche: Geolier duetterà con Pino Daniele, è ufficiale: Tutto è possibile nasce da una canzone mai pubblicata dal cantautore

Testo, traduzione e significato di Phantom, Geolier alza il tiro, chiama 50 Cent e fa la storia - Geolier è il primo rapper europeo a collaborare con 50 Cent: “Phantom” unisce Napoli e USA, lusso e riscatto, ed è nel nuovo album in uscita il 16 ... fanpage.it

“Fotografia” la nuova canzone di Geolier è un atto di sopravvivenza emotiva: testo, traduzione e significato - Geolier torna con “Fotografia”, una ballad in napoletano che anticipa il suo prossimo progetto discografico. greenme.it

