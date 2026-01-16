Tesseract | Glen Powell nel thriller sci-fi di Sam Esmail

Amazon MGM Studios ha appena annunciato un nuovo progetto molto atteso: Tesseract, film scritto e diretto da Sam Esmail (Mr. Robot, Homecoming), con Glen Powell confermato come protagonista. La notizia, diffusa oggi da Deadline, segna il ritorno del regista dopo il criptico thriller post-apocalittico “ Il mondo dietro di te “, ma anche la conferma che Powell è una stella incontrastata nel panorama contemporanea hollywoodiano. Glen Powell protagonista di Tesseract Glen Powell interpreterà il ruolo centrale nel film che lo stesso Esmail ha descritto come “ un thriller psicologico contemporaneo con elementi di paranoia e tecnologia ”. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

