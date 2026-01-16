Tesseract | Glen Powell nel thriller sci-fi di Sam Esmail
Amazon MGM Studios ha appena annunciato un nuovo progetto molto atteso: Tesseract, film scritto e diretto da Sam Esmail (Mr. Robot, Homecoming), con Glen Powell confermato come protagonista. La notizia, diffusa oggi da Deadline, segna il ritorno del regista dopo il criptico thriller post-apocalittico “ Il mondo dietro di te “, ma anche la conferma che Powell è una stella incontrastata nel panorama contemporanea hollywoodiano. Glen Powell protagonista di Tesseract Glen Powell interpreterà il ruolo centrale nel film che lo stesso Esmail ha descritto come “ un thriller psicologico contemporaneo con elementi di paranoia e tecnologia ”. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
Leggi anche: Come fare un affare film thriller di glen powell in uscita
Leggi anche: Recensione the running man: glen powell protagonista in thriller morbido ispirato a stephen king
Glen Powell in trattative per recitare nel thriller di fantascienza “Tesseract” di Sam Esmail, UA, Amazon MGM Studios.
Tesseract | Glen Powell nel thriller sci-fi di Sam Esmail - Glen Powell protagonista di Tesseract: film thriller di Sam Esmail (Mr. universalmovies.it
Glen Powell, Sam Esmail team for mystery sci-fi thriller 'Tesseract' for Amazon MGM, UA - Robot creator Sam Esmail for an original science fiction feature. msn.com
Glen Powell in Talks to Star in Sci-Fi Thriller ‘Tesseract’ From Sam Esmail, UA, Amazon MGM Studios - Amazon MGM Studios and United Artists’ (UA) Scott Stuber have landed “Tesseract,” with Glen Powell in talks to star, from writer- msn.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.