Terremoto ad Ischia il salernitano Marcello Feola è il commissario per la ricostruzione

L’avvocato Marcello Feola, originario del salernitano, è stato nominato commissario straordinario per la ricostruzione dei territori di Ischia colpiti dal terremoto del 2017. In questa funzione, si occuperà di coordinare le attività di recupero e di ricostruzione, contribuendo a riqualificare le zone colpite e a favorire la ripresa delle comunità locali.

L'avvocato cilentano Marcello Feola è il nuovo commissario straordinario per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma nell'Isola d'Ischia nell'agosto 2017. Lo ha nominato la Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la Protezione civile Nello Musumeci.

Terremoto Ischia: Marcello Feola nominato Commissario straordinario per la ricostruzione - Il docente salernitano succede a Giovanni Legnini su proposta del Ministro Musumeci. cronachedellacampania.it

Ricostruzione Ischia, via Legnini. Schiano in pole come commissario - Manca ancora il timbro dell’ufficialità, ma ormai c’è la certezza che la partita sia chiusa. ilmattino.it

Oggi, la Presidenza del Consiglio ha nominato Marcello Feola Commissario straordinario per la ricostruzione di Ischia, con l'obiettivo di accelerare il rilancio dei territori colpiti dal terremoto del 2017, in un momento cruciale per il futuro dell'isola. Il docente sale x.com

LA RICOSTRUZIONE DI LEGNINI E IL CAMBIO CHE LA METTE A RISCHI Ischia ha vissuto anni segnati dal terremoto del 2017 e dalla frana del 2022, con case distrutte, famiglie sgomberate e un territorio fragile. Dal febbraio 2022 la ricostruzione ha ripreso s - facebook.com facebook

