Terremoto a Ischia | arriva il nuovo commissario per la ricostruzione

È stato nominato il nuovo commissario straordinario per la ricostruzione dei territori di Ischia colpiti dal terremoto del 2017. Si tratta dell'avvocato Marcello Feola, incaricato di coordinare le attività di ricostruzione e di garantire un intervento efficace e coordinato nelle aree interessate. Questa nomina rappresenta un passo importante nel processo di recupero e ripristino dell’isola.

L'avvocato Marcello Feola è il nuovo commissario straordinario per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma nell'Isola d'Ischia nell'agosto 2017. Lo ha nominato la presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la Protezione civile Nello Musumeci. Prende il posto dell'avvocato Giovanni Legnini, al quale il ministro ha rivolto "un sincero ringraziamento per l'attività e l'impegno finora profuso". Salernitano, 61 anni, Feola è avvocato specializzato in Diritto amministrativo, professore aggregato presso l'Università degli Studi di Salerno, dove insegna Istituzioni di Diritto pubblico e Diritto dell'Urbanistica e dell'Ambiente, membro del Collegio direttivo dell'Osservatorio per lo Sviluppo Territoriale (OST) e di numerose Commissioni tecniche, anche ministeriali. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

