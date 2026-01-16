TernInPresepe undicesima edizione | Migliaia di visitatori nel mese di manifestazione Momento irrinunciabile del Natale
TernInPresepe, alla sua undicesima edizione, si conferma come uno degli appuntamenti natalizi più visitati a Terni, attirando migliaia di persone nel corso del mese di manifestazione. Organizzata da Tempus Vitae, questa tradizione rappresenta un momento importante del periodo natalizio, culminando con la festività dell’Epifania. Dopo questa data, l’evento si conclude, lasciando spazio ai ricordi di una tradizione che continua a coinvolgere la comunità.
Si è chiusa l'undicesima edizione di TerninPresepe con la proclamazione dei vincitori del concorso "PresepiAmo". Molti i presepi arrivati da tutta Italia e i vincitori sono: per la categoria "presepe creativo" la vincitrice è la signora De Marchis di Spoleto mentre p - facebook.com facebook
