Terni il calendario delle fiere con date e location individuate | Modifiche nel caso di concomitanza con le partite della Ternana

A Terni, è stato definito il calendario delle fiere, con date e location stabilite tramite delibera di giunta su proposta dell’assessore Stefania Renzi. Si segnala che eventuali modifiche saranno comunicate nel caso di concomitanza con le partite della Ternana, per garantire la corretta organizzazione degli eventi.

Un calendario delle manifestazioni fieristiche è stato stabilito dalla delibera di giunta, su proposta dell'assessore preposto Stefania Renzi. Si partirà, come da tradizione, con la Fiera di San Valentino per poi proseguire fino alla Fiera di Santa Lucia. Rispetto allo scorso anno non ci sono novità sulle location. Il primo appuntamento con la Fiera di San Valentino (sabato 14 febbraio) tra viale Trento e viale degli Oleandri. Domenica 27 settembre la Fiera di San Matteo, in via del Centenario. A seguire la Fiera del Cassero (domenica 22 novembre) e la Fiera di Santa Lucia (domenica 13 dicembre).

