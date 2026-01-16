Terni attività abbassa le serrande | Abbiamo visto crescere bambini nascere famiglie e cambiare generazioni

Dal 2017, l’Escape Room di Terni ha rappresentato un punto di aggregazione per la comunità locale. Nato nella zona industriale di Maratta, il locale ha visto crescere generazioni di famiglie e bambini, diventando un punto di riferimento nell’intrattenimento. Con il tempo, ha conquistato il cuore di molti, offrendo un’esperienza coinvolgente e autentica, radicata nel territorio e nelle sue tradizioni.

