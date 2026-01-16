Terni attività abbassa le serrande | Abbiamo visto crescere bambini nascere famiglie e cambiare generazioni
Dal 2017, l’Escape Room di Terni ha rappresentato un punto di aggregazione per la comunità locale. Nato nella zona industriale di Maratta, il locale ha visto crescere generazioni di famiglie e bambini, diventando un punto di riferimento nell’intrattenimento. Con il tempo, ha conquistato il cuore di molti, offrendo un’esperienza coinvolgente e autentica, radicata nel territorio e nelle sue tradizioni.
Un locale di intrattenimento capace di entrare nel cuore di migliaia di ternani e non. Correva l’anno 2017 quando l’Escape Room debuttò nella zona industriale di Maratta. Una modalità nuova di divertirsi dove il gioco di ruolo (tra i due e sei componenti) faceva tutta la differenza. In un tempo. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
