Ternana dopo il flop in Coppa Italia Liverani | Non meritavamo di perdere

Dopo la sconfitta in Coppa Italia, la Ternana si prepara a riprendere il campionato con nove giorni di pausa senza impegni ufficiali. Liverani ha commentato la gara, sottolineando che la squadra non meritava di perdere. Nel frattempo, il club lavora sul mercato per rinforzare la rosa e migliorare le prestazioni nelle prossime uscite ufficiali.

Le Fere hanno a disposizione nove giorni senza partite per rimettersi in carreggiata. Dal mercato sono attese novità a breve. La sconfitta con il Potenza, considerando l’importanza che ha acquisito l’obiettivo-Coppa Italia, è ben più pesante di quella di Ascoli in cui la prova era stata molto negativa. Per i rossoverdi sarà necessaria la grande impresa nella semifinale di ritorno a Potenza, mercoledì 28 gennaio alle ore 18. In caso di parità nel punteggio e nella differenza-reti, dopo i tempi regolamentari ci saranno i supplementari ed eventuali calci di rigore. L’altra semifinale Latina-Renate (andata 1-1) si giocherà lo stesso giorno alle 14. 🔗 Leggi su Lanazione.it

