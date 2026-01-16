Termovalorizzatore ci siamo | la Conferenza dei Servizi dà il via libera

La Conferenza dei Servizi ha dato il via libera al progetto del termovalorizzatore a Roma, segnando un passo importante per la gestione autonoma dei rifiuti nella città. Questa approvazione rappresenta un risultato fondamentale per migliorare l’efficienza del sistema di smaltimento e favorire un approccio più sostenibile alle questioni ambientali. La realizzazione del termovalorizzatore sarà un elemento chiave nel percorso di innovazione e responsabilità ambientale di Roma.

Roma, 16 gennaio 2025 – "Oggi compiamo un passo decisivo verso la realizzazione del termovalorizzatore, che darà finalmente a Roma la possibilità di gestire in autonomia i suoi rifiuti. Non serviranno più discariche e non dipenderemo più dalle altre città d'Europa: grazie ai nuovi impianti, infatti, aumenteremo la quota di raccolta differenziata, risparmieremo soldi e tempo e garantiremo un servizio più efficiente. Voglio ringraziare tutti le Istituzioni e gli Enti coinvolti nella Conferenza dei Servizi per il loro contributo e per le preziose prescrizioni, che testimoniano la serietà dell'iter di autorizzazione e che rafforzano il progetto senza rallentarne la realizzazione, come è giusto per una grande capitale Europea".

