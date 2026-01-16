Tentativi di scasso nelle attività commerciali | è allerta a Tollo

A Tollo, si registra un aumento di tentativi di scasso nelle attività commerciali, con alcuni episodi di effrazione su porte e serrature. La situazione ha portato le autorità a rafforzare i controlli e a sensibilizzare i commercianti sulla sicurezza. È importante mantenere alta l’attenzione e adottare misure preventive per tutelare il patrimonio e la tranquillità della comunità.

È allerta massima a Tollo dove da qualche tempo si stanno registrando tentativi di effrazione su porte e serrature di diverse attività commerciali del territorio.Il sindaco Angelo Radica, dopo aver ricevuto svariate segnalazioni, ha allertato le forze dell'ordine locali e fa sapere di aver.

