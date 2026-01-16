Tentano furto in una casa con trapani e flex costretti a fuggire

Domenica sera a Cava de' Tirreni, due persone hanno tentato un furto in una casa utilizzando trapani e flex. L’intervento delle forze dell’ordine ha costretto i malviventi a fuggire. L’episodio si è verificato dopo le 23 in via Gaetano Cinque. È in corso un’attenta indagine per identificare i responsabili e prevenire simili reati nella zona.

Costretti alla fuga ma pronti a rubare. È accaduto domenica scorsa, a Cava de' Tirreni, dopo le 23 in via Gaetano Cinque. Nel pomeriggio, ignoti si sono introdotti in un’abitazione raggiungendo il terzo piano di uno stabile. Erano armati di trapani e flex. La banda - tre persone a volto coperto - è stata costretta alla fuga, probabilmente per l'allarme lanciato da qualcuno. L'episodio è stato denunciato ai carabinieri. È l'ennesimo tentativo o raid che riaccende l’allarme sicurezza tra i residenti, preoccupati per il ripetersi di furti anche in pieno giorno. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: Tentano un furto in casa di una pensionata, vengono messi in fuga dall'allarme Leggi anche: Paura per Sterling: ladri mascherati tentano un furto in casa mentre è con la moglie e i figli La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Tentano furto in una casa con trapani e flex, costretti a fuggire; Tentato furto in appartamento a Palermo, proprietaria di casa fa arrestare due uomini; ?Notte di violenza per punire un furto in una serra di marijuana, arrestati 2 fratelli marsalesi; Fuga in bici elettrica dopo il tentato colpo I Carabinieri arrestano due palermitani -. Ladro ucciso, i precedenti di Adamo Massa: furti in casa e truffe agli anziani. Le urla della mamma: «Perché me l'hanno ammazzato?» - Aveva 37 anni Adamo Massa, origini sinti, residente in un campo nomadi di Torino, una lunga lista di precedenti: ha trovato la morte ... msn.com

Tentano un furto in villa ma il padrone di casa li sorprende: rapinatore accoltellato e ucciso - Il 37enne Adamo Massa lasciato dai complici davanti all'ospedale: parenti e amici di un campo nomadi nel Torinese assaltano il pronto soccorso. msn.com

I due, scavalcata la recinsione dell'immobile, sono stati sorpresi dalla proprietaria che ha allertato i carabinieri LEGGI QUI https://www.palermolive.it/palermo-tentano-furto-in-abitazione-ma-vengono-beccati-dalla-proprietaria-arrestati-due-giovani/ #palermol facebook

Tentano furto in casa: il proprietario, picchiato, reagisce con un coltello e un malvivente muore x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.