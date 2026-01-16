Tentano di forzare la porta di ingresso ma arrivano i vigilanti | ladri in fuga
A Ceglie Messapica, un tentativo di furto all’interno di un’abitazione in contrada Coccia Coccia è stato fermato grazie all’intervento tempestivo dei vigilanti della Cosmopol. I ladri, che tentavano di forzare la porta d’ingresso, sono stati messi in fuga prima di mettere in atto il furto. L’intervento rapido ha permesso di garantire la sicurezza della proprietà e di prevenire danni maggiori.
CEGLIE MESSAPICA - Grazie al tempestivo intervento dei vigilanti della Cosmopol è stato sventato un tentativo di furto all'interno di un'abitazione in contrada Coccia Coccia, nelle campagne di Ceglie Messapica. Una pattuglia ha raggiunto l'immobile a seguito dell'attivazione dell'allarme. I ladri. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Leggi anche: Preparano il colpo tentando di forzare la porta blindata: i proprietari accendono la luce e costringono i ladri alla fuga
Leggi anche: Sorgenti | Centro di Salute Mentale nel mirino dei ladri: forzano la porta d'ingresso e tentano di saccheggiare gli uffici
Tentano una rapina in un ufficio postale a Catania, i poliziotti li sorprendono alle spalle; Ladri in casa col piede di porco sulla porta finestra, messi in fuga dai proprietari: si sono accorti delle luci e dei rumori sospetti; Tentano rapina alle Poste: arriva la Polizia e li arresta; Sfondano la porta utilizzando un’auto, ma il colpo fallisce.
Via Resia, tentano di forzare la porta di un negozio: preso un ventenne - L'intervento è scattato a seguito di una segnalazione di una persone che, intorno alle 2 di notte, dalla finestra ... rainews.it
Tentano una rapina in un ufficio postale a Catania, i poliziotti li sorprendono alle spalle - I due uomini avevano un borsone in tela, con tre cassetti in plastica dell’ATM, all’interno delle quali vi erano banconote per essere caricate nel bancomat, per un importo pari a 150. msn.com
Tentano di forzare la porta d'ingresso di uno studio dentistico per rubare, denunciati due giovani - Sono stati denunciati alla procura di Rovigo un 28enne di Crespino e un 24enne della provincia di Ancona, per tentato furto a uno studio odontoiatrico a Occhiobello e per ... ilgazzettino.it
Colpo notturno in lavanderia, tentano di forzare la cassa con un piede di porco: 5mila euro di danni https://www.nordest24.it/assalto-notturno-lavanderia-zero-branco-via-montepiana - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.