Tentano di forzare la porta di ingresso ma arrivano i vigilanti | ladri in fuga

A Ceglie Messapica, un tentativo di furto all’interno di un’abitazione in contrada Coccia Coccia è stato fermato grazie all’intervento tempestivo dei vigilanti della Cosmopol. I ladri, che tentavano di forzare la porta d’ingresso, sono stati messi in fuga prima di mettere in atto il furto. L’intervento rapido ha permesso di garantire la sicurezza della proprietà e di prevenire danni maggiori.

