Tenta di entrare dalla finestra perché ha dimenticato le chiavi precipita per 5 metri | 42enne gravissimo al Maggiore

Un uomo di 42 anni, cittadino tunisino, è stato ricoverato in condizioni gravissime all'Ospedale Maggiore di Parma a seguito di una caduta di circa cinque metri. Le circostanze dell'incidente sono ancora da chiarire.

Un cittadino tunisino di 42 anni è ricoverato in gravissime condizioni all'Ospedale Maggiore di Parma, dopo essere caduto da un'altezza di circa cinque metri. È arrivato con l'elisoccorso. L'uomo, secondo le prime informazioni, stava tentanto di entrare in casa sua da una finestra al primo piano: aveva infatti dimenticato le chiavi. L'episodio si è verificato a Canolo di Correggio. Il 42enne è precipitato ed è stato trovato a terra da alcuni passanti. Al momento del soccorso non era cosciente: ora sta lottando tra la vita e la morte all'ospedale di Parma. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Leggi anche: Ragazzo precipita per otto metri mentre tenta di entrare in una zona interdetta dell'ex Umberto I

Leggi anche: Uomo di 32 anni cade dalla seggiovia a causa del vento: precipita per 10 metri, è gravissimo

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

La Tavian, che in realtà è la vecchia Tia, si trovava nel Mar Baltico in acque danesi e tentata di entrare nel territorio tedesco prima di essere fermata facebook

Tenta di entrare in Procura a Pavia con un coltello, denunciato. Il metal detector ha rilevato l'arma poi sequestrata dai carabinieri #ANSA x.com