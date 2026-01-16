Tennis Sinner batte Auger-Aliassime | provata una mossa anti-Alcaraz
Nel torneo di tennis, Sinner ha superato Auger-Aliassime in una partita equilibrata, chiusa al super tie-break. L’incontro ha visto il giocatore italiano mettere in pratica una strategia studiata per contrastare Alcaraz, puntando sulla regolarità e sulla tattica. L’avvio della stagione rappresenta sempre una fase di verifica delle proprie capacità, e questa prova dimostra la crescita e la determinazione di Sinner nel circuito professionistico.
L’inizio di una nuova stagione è sempre un momento molto delicato per tutti i tennisti, soprattutto per chi deve puntare sempre alla vittoria. Jannik Sinner lo sa bene e in un anno, anche se non sembra, sono cambiate molte cose per il fenomeno italiano. Oggi il numero 2 al mondo è più sicuro, ha messo da parte problemi e squalifiche e si avvia a mesi di testa a testa con Carlos Alcaraz. Ma tutto parte dagli Australian Open, torneo a cui Jannik resta molto affezionato, e che può dare un significato subito diverso al nuovo anno tennistico. Per questo, la settimana di avvicinamento è trattata con molta cura dall’ultimo vincitore delle Finals. 🔗 Leggi su Sportface.it
