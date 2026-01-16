tennis fatale la sconfitta contro stephens australian open bronzetti eliminata nelle qualificazioni

Lucia Bronzetti si è fermata nel terzo e ultimo turno delle qualificazioni agli Australian Open, sconfitta da Sloane Stephens. La partita ha segnato la fine del suo percorso di qualificazione e la conseguente esclusione dal torneo principale, che si svolgerà a Melbourne. Un risultato che, seppur deludente, fa parte del percorso naturale di crescita nel circuito professionistico.

Il terzo turno delle qualificazioni, l’ultimo, è fatale a Lucia Bronzetti, che perde contro Sloane Stephens e dice momentaneamente addio alla possibilità di partecipare agli Australian Open. L’americana, numero 1.097 della classifica WTA e in gara col ranking protetto (è stata anche numero 3 nel 2018), ha vinto 6-1, 7-5 concedendo davvero poco all’azzurra. Nel primo set la supremazia di Stephens è netta, tanto che il 3-0 arriva dopo pochi minuti e con un parziale di 13 punti a 4. Con il passare degli scambi Bronzetti entra in partita, ma il solco è già importante e l’americana non si lascia avvicinare, finendo col chiudere sul 6-1 in soli 32’. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

