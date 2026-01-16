tennis cocciaretto in finale al torneo di hobart

Elisabetta Cocciaretto si è qualificata per la finale del torneo WTA 250 di Hobart, in Australia. La giovane tennista italiana si prepara a affrontare l’ultimo match del prestigioso evento, che assegna un montepremi di 283 mila dollari. La finale rappresenta un importante traguardo nella sua stagione, confermando il suo crescente potenziale nel circuito internazionale.

HOBART (AUSTRALIA) - Elisabetta Cocciaretto è di nuovo in finale all'"Hobart International", torneo WTA 250 dotato di un montepremi di 283.347 dollari che si sta avviando alle battute conclusive sui campi in cemento della capitale della Tasmania (Australia), ultimo appuntamento - insieme ad Adelaide - per rifinire la preparazione in vista dell'Australian Open, primo Slam dell'anno che scatta domenica a Melbourne Park. La 24enne di Fermo, n.80 WTA, finalista in questo torneo anche nel 2023 ma in questa edizione partita dalle qualificazioni, ha regolato per 6-3, 6-2, in un'ora e 18 minuti di partita, la croata Antonia Ruzic, n. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

