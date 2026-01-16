Tennis a Cesenatico la ' Start Romagna Cup' | ci saranno 7 giocatori fra i primi 300 della classifica mondiale
A Cesenatico torna la 'Start Romagna Cup', un torneo di tennis che vedrà la partecipazione di sette giocatori tra i primi 300 del ranking mondiale, di cui due in Top 200. La competizione attirerà anche numerosi tennisti italiani, con particolare attenzione ai giovani talenti romagnoli. L’evento rappresenta un’importante occasione di confronto e crescita sia per gli atleti emergenti sia per gli appassionati di tennis della regione.
Ben sette giocatori fra i primi 300 della classifica mondiale (due dei quali in Top 200) e un nutrito drappello di tennisti italiani, compresi i giovani romagnoli più emergenti. Ecco l’istantanea che emerge dall’entry list per la ‘Start Romagna Cup’, nuovo Challenger Atp 50 (montepremi 56.700. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
