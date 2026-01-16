Tennis a Cesenatico la ' Start Romagna Cup' | ci saranno 7 giocatori fra i primi 300 della classifica mondiale

A Cesenatico torna la 'Start Romagna Cup', un torneo di tennis che vedrà la partecipazione di sette giocatori tra i primi 300 del ranking mondiale, di cui due in Top 200. La competizione attirerà anche numerosi tennisti italiani, con particolare attenzione ai giovani talenti romagnoli. L’evento rappresenta un’importante occasione di confronto e crescita sia per gli atleti emergenti sia per gli appassionati di tennis della regione.

Tennis, a Cesenatico spazio ai Terza categoria - Da domani a domenica il Tc Parckin “Circolino” di Cesenatico organizza il torneo di 3° categoria, maschile e femminile, con la formula Rodeo. corriereromagna.it

Grande Tennis a Cesenatico: Carlos Bernardes dirigerà il nuovo Challenger - Carlos Bernardes, leggenda dell'arbitraggio ATP, guiderà il torneo indoor dal 2 all'8 febbraio. livingcesenatico.it

Live SINNER Vs ALCARAZ Domattina ore 8:00 con colazione insieme #sinner #alcaraz @circolotenniscesenatico @sapor_ristobar - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.