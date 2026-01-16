Tempo quasi scaduto per il ' Pavimento' di Porta Adriana Comune pensa al piano B per il mosaico e chiede una proroga
Il tempo per il 'Pavimento' di Porta Adriana sta per scadere, con il termine della Biennale del Mosaico Contemporaneo fissato al 18 gennaio. Il Comune valuta un piano B per salvaguardare il mosaico e ha richiesto una proroga, alla luce delle preoccupazioni per il futuro dell'opera. La situazione richiede attenzione, poiché la conclusione della manifestazione determina la fine delle esposizioni e delle installazioni in programma.
C'è grande apprensione in città per il destino del 'Pavimento' di Porta Adriana. Mancano infatti pochi giorni per il termine della Biennale del Mosaico Contemporaneo, fissato al 18 gennaio: una data che pone fine a tutte le mostre e installazioni organizzate nell'ambito della manifestazione. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche: Il mosaico di Porta Adriana. Oltre 700 firme in Comune perché il pavimento resti. FdI contro le ‘mostresse’
Leggi anche: Mosaico di Porta Adriana, Comune d'accordo per mantenere l'opera: "Ma serve ok della Soprintendenza"
