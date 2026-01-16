Tempo quasi scaduto per il ' Pavimento' di Porta Adriana Comune pensa al piano B per il mosaico e chiede una proroga

Il tempo per il 'Pavimento' di Porta Adriana sta per scadere, con il termine della Biennale del Mosaico Contemporaneo fissato al 18 gennaio. Il Comune valuta un piano B per salvaguardare il mosaico e ha richiesto una proroga, alla luce delle preoccupazioni per il futuro dell'opera. La situazione richiede attenzione, poiché la conclusione della manifestazione determina la fine delle esposizioni e delle installazioni in programma.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.