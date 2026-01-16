Telefonata Putin-Netanyahu sulla situazione in Iran

Vladimir Putin e Benjamin Netanyahu hanno recentemente discusso telefonicamente della situazione in Iran e in Medio Oriente. Secondo quanto comunicato dall’ufficio stampa della presidenza russa, Putin ha confermato la volontà di proseguire gli sforzi di mediazione, favorendo un dialogo costruttivo che coinvolga tutti gli Stati interessati. La conversazione si inserisce nel quadro degli sforzi diplomatici volte a promuovere stabilità e cooperazione nella regione.

Vladimir Putin e Benjamin Netanyahu hanno avuto una conversazione telefonica sulla situazione in Iran e, più in generale, in Medio Oriente: durante la chiamata, ha spiegato l'ufficio stampa della presidenza russa, lo zar «ha confermato la disponibilità a continuare a intraprendere sforzi di mediazione appropriati, contribuendo a promuovere un dialogo costruttivo con la partecipazione di tutti gli Stati interessati». Al termine del colloquio Putin e il primo ministro israeliano «hanno concordato di proseguire i contatti a vari livelli». Il presidente russo, come ha spiegato poi il portavoce del Cremlino Dmtry Peskov, ha parlato al telefono anche con l'omologo iraniano Massoud Pezeshkian.

