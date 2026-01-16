Teatro Sociale tutto esaurito per lo spettacolo Mystery train

Venerdì 23 gennaio alle 20.30, il Teatro Sociale di Bergamo ospita “Mystery Train – Un viaggio nell’immaginario americano”. Lo spettacolo combina narrazione storica e musica dal vivo, offrendo uno sguardo su oltre un secolo di cultura americana attraverso il simbolo del treno. Un evento che invita il pubblico a scoprire le trasformazioni sociali e culturali legate a questo importante elemento della storia americana.

Sarà il Teatro Sociale di Bergamo a ospitare, venerdì 23 gennaio alle ore 20.30, “Mystery Train – Un viaggio nell’immaginario americano”, spettacolo di narrazione storica e musica dal vivo che attraversa oltre un secolo di cultura americana seguendo il treno come simbolo di modernità, lavoro e trasformazione sociale. A sole 48 ore dall’apertura delle prenotazioni, l’evento ha registrato il tutto esaurito, confermando un interesse trasversale verso un progetto che unisce ricerca, produzione culturale e divulgazione, con un formato capace di parlare a pubblici diversi. Lo spettacolo rappresenta l’anteprima ufficiale di “Tono Festival 2026”, rassegna promossa dal Politecnico delle Arti di Bergamo nell’ambito del progetto di internazionalizzazione International network of the polytechnics of the arts – interscape. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

