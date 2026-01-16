Teatro Nuovo di Napoli da martedì 20 ‘Wonder Woman’ di Latella
Tempo di lettura: 2 minuti C’è una ragazza che cerca di raccontare quello che le è successo, non una volta sola, ma molte volte, ogni volta a qualcuno di diverso, con la sensazione di dover ricominciare da capo. Nasce proprio dal tentativo ostinato di dire la verità quando tutto intorno sembra chiedere altro Wonder Woman, lo spettacolo diretto da Antonio Latella e scritto con Federico Bellini, in scena da martedì 20 gennaio 2026 alle ore 21.00 (in doppia replica mercoledì 21) al Teatro Nuovo di Napoli. La storia prende spunto da un fatto realmente accaduto in Italia nel 2015 ad Ancona, dove una giovane ragazza peruviana subisce una violenza di gruppo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche: Mauro Repetto, nuovo singolo e a teatro con ‘Spider Woman’
Leggi anche: Niccolò Fabi al Teatro Nuovo Giovanni da Udine martedì 11 novembre
LEZIONI DI SCIENZE AL TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE, DOMENICA 18 GENNAIO APPUNTAMENTO CON PAOLO FERRI Si inaugura domenica 18 gennaio alle ore 11.00 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine la nuova serie delle Lezioni di Scienze, - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.