Teatro Nuovo di Napoli da martedì 20 ‘Wonder Woman’ di Latella

Tempo di lettura: 2 minuti C’è una ragazza che cerca di raccontare quello che le è successo, non una volta sola, ma molte volte, ogni volta a qualcuno di diverso, con la sensazione di dover ricominciare da capo. Nasce proprio dal tentativo ostinato di dire la verità quando tutto intorno sembra chiedere altro  Wonder Woman, lo spettacolo diretto da Antonio Latella e scritto con Federico Bellini, in scena da  martedì 20 gennaio 2026  alle ore 21.00 (in doppia replica mercoledì 21) al Teatro Nuovo di Napoli. La storia prende spunto da un fatto realmente accaduto in Italia nel 2015 ad Ancona, dove una giovane ragazza peruviana subisce una violenza di gruppo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

