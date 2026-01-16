Confcommercio Giugliano esprime soddisfazione per il tavolo di sicurezza tenutosi presso la Casa Comunale, con la partecipazione del Prefetto, dell’Amministrazione comunale e delle Forze dell’Ordine. L’incontro ha rappresentato un momento di confronto costruttivo per affrontare le tematiche legate alla sicurezza nel territorio, contribuendo a rafforzare la collaborazione tra istituzioni e settore commerciale.

Durante l’incontro è stato illustrato il quadro dei dati ufficiali, che evidenzia una situazione complessivamente sotto controllo sul fronte dei reati e un saldo positivo tra aperture e chiusure delle attività economiche. Accanto ai dati, Confcommercio ha sottolineato l’importanza della percezione di sicurezza, elemento decisivo per la vivibilità del territorio e per la tenuta del commercio locale. In particolare, è stata evidenziata la necessità di tutelare il centro cittadino, cuore della città e principale spazio di aggregazione, dove fenomeni di disordine urbano possono incidere sulla presenza di famiglie e cittadini, soprattutto nei fine settimana. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Tavolo di sicurezza in Casa Comunale: Confcommercio, confronto positivo con le istituzioni

