taremi segna anche gol belli e si schiera con le proteste in iran

Taremi si distingue per i suoi gol estetici e si è schierato a favore delle proteste in Iran. Nel calcio, ogni partita può rispecchiare situazioni più ampie, come dimostra l’ingresso di Pio Esposito nell’Inter-Lecce, che ha cambiato le sorti dell’incontro e richiamato alla memoria eventi della passata stagione. Un momento che ricorda come il calcio possa essere anche un palcoscenico di impegno e solidarietà.

Quando l’altro ieri sera Pio Esposito è entrato a partita in corso, cambiando col suo gol i destini di Inter-Lecce, più di un tifoso nerazzurro avrà pensato alla scorsa stagione. A come sarebbero andate le cose se l’Inter in panchina avesse avuto il bomber ventenne, invece degli attempati Marko Arnautovic e Mehdi Taremi. La parentesi italiana di quest’ultimo, in particolare, è stata breve e poco felice, ma di sicuro la Serie A ha perso un uomo di grande spessore. La riprova si è avuta sabato scorso, quando l’attaccante iraniano si è girato in area, ha segnato il gol del 2-0 per l’Ol ympiakos in casa dell’Atromitos e consegnato alla squadra del Pireo il primato nella Super League greca. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

