Tali e Quali stasera venerdì 16 | ospiti e anticipazioni

Stasera, venerdì 16 gennaio, alle 21.30 su Rai 1, va in onda il secondo episodio di ‘Tali e Quali’. Il programma, condotto da Nicola Savino, propone una serata dedicata alle imitazioni di cantanti e personaggi famosi, con ospiti e approfondimenti sui partecipanti. Un appuntamento che prosegue la tradizione del varietà, offrendo intrattenimento e spettacolo in modo semplice e diretto.

Anche in questa puntata il palco sarà riservato ad artisti non professionisti, selezionati per la straordinaria somiglianza con i grandi personaggi della musica che interpretano. Persone comuni si trasformeranno in protagonisti di uno spettacolo fatto di emozioni, sorprese e momenti di grande leggerezza, dando vita a performance capaci di conquistare pubblico e giuria. A giudicarli una giuria d'eccezione composta da Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi e Massimo Lopez, affiancati da un quarto giudice eccezionale: Francesco Totti, campionissimo di calcio, ma anche autore di commenti e giudizi molto efficaci e, quando serve, taglienti. Ascolti TV venerdì 9 gennaio 2026 | Canale 5 primo con La Ruota dei Campioni Tali e Quali al 16,4%; Ascolti TV venerdì 9 gennaio 2026 | Canale 5 primo con La Ruota dei Campioni Tali e Quali al 16,4%. Al via stasera Tali e Quali su Rai 1 condotto da Nicola Savino. In giuria Malgioglio, Alessia Marcuzzi, Massimo Lopez. Carlo Conti quarto giudice speciale facebook #CINEMA - Alla luce di quanto sta accadendo in #Iran in questi giorni, il film "Baran" di Majid Majidim che #Tv2000 manda in onda stasera alle 21.10, torna a parlare con una forza impressionante. Ambientato in un cantiere edile alla periferia di #Teheran, il fil x.com

