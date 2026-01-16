Stasera va in onda la seconda puntata di Tali e Quali, condotto da Nicola Savino. In giuria, tra gli altri, sarà presente anche Francesco Totti. Il programma, che vede protagonisti imitatori e performance di canto, continuerà a cercare di attrarre il pubblico e migliorare gli ascolti. L’articolo Tali e Quali, stasera Francesco Totti in giuria analizza gli sviluppi della puntata e le aspettative per questa edizione.

La puntata di Tali e Quali di stasera avrà un giudice d’eccezione: al posto di Carlo Conti, che c’è stato nella precedente puntata, ci sarà Francesco Totti. Come era stato annunciato mesi fa – infatti il programma è stato registrato a novembre-, l’ex calciatore questa sera svolgerà un ruolo inedito, giudicando le imitazioni dei nip che si metteranno alla prova con performance uniche. Già nella prima puntata si è potuto notare come il livello sia abbastanza alto, ma il giudice Malgioglio è incontentabile e mira alla perfezioni. Il suo essere critico fa sì che lo show si movimenti, non dando la resa piatta che si rischia quando a giocare sono personaggi non noti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

