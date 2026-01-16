Tali e Quali Malgioglio ' invaghito' di Francesco Totti | Con quelle gambe Poi si gira di spalle per ' protesta' e Marcuzzi lo punge

Nella seconda puntata di “Tali e Quali” su Rai 1, Cristiano Malgioglio esprime più volte il suo apprezzamento per Francesco Totti, seduto tra il pubblico. Tra commenti scherzosi e momenti di protesta, il cantautore si lascia andare a battute che attirano l’attenzione, evidenziando il suo interesse nei confronti dell’ex calciatore. La puntata si distingue per il clima leggero e le interazioni tra i protagonisti, in un contesto di intrattenimento televisivo.

