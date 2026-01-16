Tali e Quali 2026 seconda puntata | ospiti giudici e concorrenti del 16 gennaio 2026

Tali e Quali 2026 torna con la seconda puntata, in onda il 16 gennaio su Rai1, condotta da Nicola Savino. In questa occasione, si susseguiranno le esibizioni di nuovi concorrenti, con giudici e ospiti pronti a valutare le prestazioni. L’appuntamento rappresenta un momento importante del varietà, che si conferma come uno degli eventi televisivi di riferimento della stagione.

Tutto pronto per il secondo appuntamento di Tali e Quali 2026, il varietà condotto da Nicola Savino in prima serata su Rai1. Scopriamo giudici, giuria e tutte le anticipazioni sui concorrenti! Tali e Quali 2026, quando inizia su Rai 1 e ospiti del 16 gennaio 2026. Stasera, venerdì 16 gennaio 2026, dalle ore 21.30 appuntamento in prima serata su Rai1 con la seconda puntata di “ Tali e Quali 2026 “, il varietà condotto da Nicola Savino, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy. Una nuova puntata trasmessa dagli studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma con la partecipazione di concorrenti comuni pronti a mettersi alla prova con esibizioni dal vivo di grandi personaggi della storia della musica e dello spettacolo. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

