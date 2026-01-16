Tali e quali 2026: anticipazioni (giudici, concorrenti, ospiti e imitazioni) seconda puntata, 16 gennaio. Questa sera, venerdì 16 gennaio 2026, su Rai 1 in prima serata va in onda la seconda puntata di Tali e Quali 2026, la nuova edizione dello show versione “nip” di Tale e Quale Show. Alla conduzione per la prima volta Nicola Savino. Protagonisti in ogni puntata 10 persone comuni che saranno tali e quali a cantanti famosi. In giuria: Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi, Massimo Lopez e.un quarto giudice diverso a puntata. Scopriamo tutte le anticipazioni di stasera. Anticipazioni, giudici, imitazioni, concorrenti. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Tali e quali 2026: le anticipazioni (giudici, concorrenti, ospiti e imitazioni) della seconda puntata

Leggi anche: Tali e Quali 2026, seconda puntata: ospiti, giudici e concorrenti del 16 gennaio 2026

Leggi anche: The Voice Kids 2026: le anticipazioni (concorrenti, giudici) della prima puntata

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Tali e quali 2026, da stasera in tv: anticipazioni, giudici, novità; Tali e Quali 2026: Carlo Conti cambia ruolo, Carmen Di Pietro ‘ripescata’ e concorrenti NIP: cosa vedremo stasera; Tali e Quali, anticipazioni e giudici puntata del 9 Gennaio; Tali e quali 2026: le anticipazioni (giudici, concorrenti, ospiti e imitazioni) della prima puntata.

Tali e Quali 2026, seconda puntata: ospiti, giudici e concorrenti del 16 gennaio 2026 - Seconda puntata di Tali e Quali 2026 in prima serata su Rai1 con Nicola Savino: giuria, giudici e concorrenti! superguidatv.it