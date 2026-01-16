Tali e quali 2026 | le anticipazioni giudici concorrenti ospiti e imitazioni della seconda puntata
Tali e quali 2026: anticipazioni (giudici, concorrenti, ospiti e imitazioni) seconda puntata, 16 gennaio. Questa sera, venerdì 16 gennaio 2026, su Rai 1 in prima serata va in onda la seconda puntata di Tali e Quali 2026, la nuova edizione dello show versione “nip” di Tale e Quale Show. Alla conduzione per la prima volta Nicola Savino. Protagonisti in ogni puntata 10 persone comuni che saranno tali e quali a cantanti famosi. In giuria: Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi, Massimo Lopez e.un quarto giudice diverso a puntata. Scopriamo tutte le anticipazioni di stasera. Anticipazioni, giudici, imitazioni, concorrenti. 🔗 Leggi su Tpi.it
Leggi anche: Tali e Quali 2026, seconda puntata: ospiti, giudici e concorrenti del 16 gennaio 2026
Leggi anche: The Voice Kids 2026: le anticipazioni (concorrenti, giudici) della prima puntata
Tali e quali 2026, da stasera in tv: anticipazioni, giudici, novità; Tali e Quali 2026: Carlo Conti cambia ruolo, Carmen Di Pietro ‘ripescata’ e concorrenti NIP: cosa vedremo stasera; Tali e Quali, anticipazioni e giudici puntata del 9 Gennaio; Tali e quali 2026: le anticipazioni (giudici, concorrenti, ospiti e imitazioni) della prima puntata.
Tali e Quali 2026, seconda puntata: ospiti, giudici e concorrenti del 16 gennaio 2026 - Seconda puntata di Tali e Quali 2026 in prima serata su Rai1 con Nicola Savino: giuria, giudici e concorrenti! superguidatv.it
Anticipazioni Tali e Quali del 16 gennaio: gli ospiti di Nicola Savino - Nicola Savino conduce la seconda puntata di “Tali e Quali” con un quarto giudice speciale: le anticipazioni del 16 gennaio ... dilei.it
Tali e quali 2026, da stasera in tv: anticipazioni, giudici, novità - Le storie personali dei concorrenti vengono narrate attraverso filmati che li seguono nella vita quotidiana, tra casa, lavoro e sogni ... today.it
Tali e Quali, stasera venerdì 16: ospiti e anticipazioni x.com
Laverasquadra. . TALI E QUALI - ANTICIPAZIONI DELLA SECONDA PUNTATA CHE ANDRÀ IN ONDA VENERDÌ 16 GENNAIO 2026 SU RAI UNO - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.