Talenti salgono dalle impalcature di un palazzo in ristrutturazione per saccheggiare appartamento

Da romatoday.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due individui sono stati avvistati salire lungo le impalcature di un edificio in fase di ristrutturazione, con l’intento di penetrare e svaligiare un appartamento. L’episodio si è verificato nel corso delle ultime ore, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza dei cantieri e sulla tutela delle proprietà durante i lavori di ristrutturazione. Le forze dell’ordine sono intervenute per accertare l’accaduto e garantire la sicurezza nella zona.

Sono saliti attraverso le impalcature di un palazzo in ristrutturazione per saccheggiare un appartamento. È quanto andato in scena a Talenti nella serata del 14 gennaio. Intorno alle 20.30, due volanti della questura di Roma sono intervenute sul posto.Gli agenti, arrivati sul posto, hanno notato. 🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

