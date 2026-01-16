Talenti salgono dalle impalcature di un palazzo in ristrutturazione per saccheggiare appartamento

Due individui sono stati avvistati salire lungo le impalcature di un edificio in fase di ristrutturazione, con l’intento di penetrare e svaligiare un appartamento. L’episodio si è verificato nel corso delle ultime ore, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza dei cantieri e sulla tutela delle proprietà durante i lavori di ristrutturazione. Le forze dell’ordine sono intervenute per accertare l’accaduto e garantire la sicurezza nella zona.

