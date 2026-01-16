Talenti salgono dalle impalcature di un palazzo in ristrutturazione per saccheggiare appartamento
Due individui sono stati avvistati salire lungo le impalcature di un edificio in fase di ristrutturazione, con l’intento di penetrare e svaligiare un appartamento. L’episodio si è verificato nel corso delle ultime ore, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza dei cantieri e sulla tutela delle proprietà durante i lavori di ristrutturazione. Le forze dell’ordine sono intervenute per accertare l’accaduto e garantire la sicurezza nella zona.
Sono saliti attraverso le impalcature di un palazzo in ristrutturazione per saccheggiare un appartamento. È quanto andato in scena a Talenti nella serata del 14 gennaio. Intorno alle 20.30, due volanti della questura di Roma sono intervenute sul posto.Gli agenti, arrivati sul posto, hanno notato. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche: Salviano, salgono sulle impalcature per rubare in un appartamento: ladri in fuga con gioielli e orologi
Leggi anche: Incendio in via Nenni, appartamento divorato dalle fiamme: palazzo evacuato [FOTO-VIDEO]
FINALISSIMA – 23 GENNAIO La Voce dei Talenti Nascosti È arrivato il momento decisivo! Dopo tre tappe ricche di emozioni, le migliori voci emergenti salgono sul palco per contendersi i premi straordinari di questa prima, imperdibile edizione. I 12 - facebook.com facebook
I valori di mercato dei nerazzurri secondo @TMit_news. In netto calo Thuram che perde 15M€. Salgono invece i tre talenti nerazzurri con un valore di: Sucic 30M€, Bonny e Pio Esposito 35M€. x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.