Tajani sente Rubio | Visione comune

Il ministro degli Esteri, Tajani, ha avuto una conversazione telefonica con il segretario di Stato americano, Rubio. L'incontro è stato descritto come positivo, franco e cordiale, con un focus sulla condivisione di una visione comune su questioni di interesse bilaterale. La discussione riflette il rapporto di collaborazione tra Italia e Stati Uniti, sottolineando l'importanza di un dialogo aperto e costruttivo tra le due nazioni.
19.20 Il ministro degli Esteri, Tajani, ha avuto una lunga telefonata con il segretario di Stato Usa, Rubio, colloquio definito "positivo, franco e cordiale". "Abbiamo affrontato - ha detto il vicepremier - tutte le situazioni più calde del palcoscenico internazionale, dal Venezuela all'Iran, da Gaza all' Ucraina e alla Groenlandia. Un lungo colloquio che ha confermato la vicinanza tra Italia e Stati Uniti. Due Paesi che hanno una visione comune". E sulla Groenlandia: importante garantire la sicurezza "nel quadro della Nato". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
