Tagliati due pini in via Buonarroti ma non avevano creato danni né al marciapiede né al manto stradale

La Rete associazioni ambiente, composta da Legambiente Terni-Narni-Stroncone, Arci Terni, Pensare il domani e il comitato Sos verde pubblico Terni, ha diffuso una nota riguardante il taglio di due pini in via Buonarroti a Terni. Secondo quanto comunicato, gli interventi sono stati effettuati senza causare danni né al marciapiede né al manto stradale, evidenziando l’importanza di operazioni rispettose dell’ambiente urbano.

Spotorno, i pini marittimi della discordia. Fiorini: “Piantati più di quelli tagliati” - Spotorno – I guai sono iniziati quando, alcuni giorni fa, un ramo si è staccato da uno dei pini marittimi che costeggiano il parcheggio a pagamento di via Berninzoni e si è abbattuto su una macchina ... ilsecoloxix.it

Tagliati altri due alberi vicino a Palazzo Bianchi. Intanto l’opposizione incalza - Non si placa la discussione, in città, sul tema del verde pubblico, dopo che nella settimana che sta per andare in archivio sono caduti tre pini (i due di via Galliano, cioè uno che ne ha travolto un ... msn.com

È ricominciato il taglio dei pini a Lido di Savio. Gli attivsti: "Depositata istanza per fermarli" Sei pini sono stati tagliati questa mattina a Lido di Savio in viale Romagna. L’abbattimento dei pini a Lido di Savio è da oltre un anno oggetto di proteste e di un contenzi - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.