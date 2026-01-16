Svolta in Ferrari | Adami non è più l'ingegnere di Hamilton rapporto freddo e mai decollato

Ferrari ha annunciato che Adami non continuerà nel ruolo di ingegnere di Hamilton. La decisione, comunicata ufficialmente dalla scuderia, riflette un cambio di approccio, con Adami che ora si concentrerà sul supporto allo sviluppo dei giovani talenti. La collaborazione tra il team e l’ingegnere si è conclusa senza clamori, segnando un nuovo passo nella strategia di Ferrari in Formula 1.

