Svolta in Ferrari | Adami non è più l'ingegnere di Hamilton rapporto freddo e mai decollato

Ferrari ha annunciato che Adami non continuerà nel ruolo di ingegnere di Hamilton. La decisione, comunicata ufficialmente dalla scuderia, riflette un cambio di approccio, con Adami che ora si concentrerà sul supporto allo sviluppo dei giovani talenti. La collaborazione tra il team e l’ingegnere si è conclusa senza clamori, segnando un nuovo passo nella strategia di Ferrari in Formula 1.

Il comunicato ufficiale del Cavallino non sorprende del tutto: "Metterà a disposizione la sua ampia esperienza in pista e la sua competenza in Formula 1 a supporto dello sviluppo dei futuri talenti". Non è ancora chiaro chi prenderà il suo posto. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

