Svolta Brecht | Lo spettacolo è un atto vivo

Da lanazione.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Teatro dei Rozzi, tutto esaurito per lo spettacolo di questa sera, ‘Di cosa vive l’uomo?’, con Peppe Servillo e Costanza Alegiani, accompagnati dalla Metropolitan Jazz Orchestra. Un evento che invita a riflettere sulla condizione umana attraverso un linguaggio musicale e teatrale, offrendo un’esperienza coinvolgente e significativa.

Tutto esaurito al Teatro dei Rozzi, per lo spettacolo di stasera ‘Di cosa vive l’uomo?’ con Peppe Servillo e Costanza Alegiani, accompagnati dalla Metropolitan Jazz Orchestra. Un appuntamento nel cartellone della Micat in Vertice, che conferma la straordinaria attitudine dell’Accademia Chigiana, con la direzione artistica di Nicola Sani, a dialogare con linguaggi diversi. E così, in una rassegna storicamente nata per la musica da camera, arriva uno spettacolo che esalta la libertà espressiva del jazz, la forza corrosiva e teatrale delle canzoni nate nella Berlino degli anni Venti e Trenta, in questo grande omaggio a Bertolt Brecht e Kurt Weill. 🔗 Leggi su Lanazione.it

svolta brecht lo spettacolo 232 un atto vivo

© Lanazione.it - Svolta Brecht: "Lo spettacolo è un atto vivo"

Leggi anche: BIG, speciale talk 'Come rendere accessibile lo spettacolo dal vivo'

Leggi anche: Cosma Barbafiera arriva al teatro 'Atto Zero' con lo spettacolo "Musicomico"

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

svolta brecht spettacolo 232Svolta Brecht: "Lo spettacolo &#232; un atto vivo" - ’ con Peppe Servillo e Costanza Alegiani, accompagnati dalla Metropolitan Jazz Orchestra. lanazione.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.