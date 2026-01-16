Svolta Brecht | Lo spettacolo è un atto vivo

Tutto esaurito al Teatro dei Rozzi, per lo spettacolo di stasera 'Di cosa vive l'uomo?' con Peppe Servillo e Costanza Alegiani, accompagnati dalla Metropolitan Jazz Orchestra. Un appuntamento nel cartellone della Micat in Vertice, che conferma la straordinaria attitudine dell'Accademia Chigiana, con la direzione artistica di Nicola Sani, a dialogare con linguaggi diversi. E così, in una rassegna storicamente nata per la musica da camera, arriva uno spettacolo che esalta la libertà espressiva del jazz, la forza corrosiva e teatrale delle canzoni nate nella Berlino degli anni Venti e Trenta, in questo grande omaggio a Bertolt Brecht e Kurt Weill.

