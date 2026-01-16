Svizzera | Procura chiede cauzione 400mila franchi ai Moretti

La procura vallesana ha richiesto una cauzione di 400.000 franchi, suddivisa tra Jessica Maric e Jacques Moretti, nell’ambito delle indagini sull’incendio di Crans-Montana. La richiesta mira a garantire la collaborazione dei coinvolti durante il procedimento giudiziario. La decisione sarà presa nelle prossime settimane, mentre proseguono le attività investigative per chiarire le cause dell’incendio.

I procuratori vallesani che indagano sull'incendio di Crans-Montana hanno chiesto che Jessica Maric e Jacques Moretti versino una cauzione di 200000 franchi ciascuno. La notizia e' stata diffusa dalla testata RTS. Il Tribunale delle misure coercitive dovra' pronunciarsi nei prossimi giorni. Col pagamento della cauzione i due potrebbero evitare le misure cautelari a cui sottoposti, il carcere per lui e il braccialetto elettronico per lei.

