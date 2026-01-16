Svincolo della A-11 | Più trasparenza

Il consigliere David Baldi, del gruppo misto, ha replicato al Pd di Pieve riguardo allo svincolo della A-11, sottolineando come, oltre al nodo rotarorie, anche altri temi non abbiano avuto un adeguato accesso agli atti. La questione solleva l’importanza di una maggiore trasparenza nelle procedure amministrative, garantendo un confronto chiaro e aperto su tutte le decisioni che riguardano la comunità.

"Il nodo rotarorie non è l'unico tema su cui non ho avuto accesso agli atti". Altra replica, questa volta al Pd di Pieve, firmata dal consigliere del gruppo misto David Baldi. "Altre volte sono dovuto ricorrere al Prefetto di Pistoia come di recente per la vicenda del nuovo supermercato nell'area ex Minneti: a oggi sono dovuto ricorrere di nuovo al Prefetto per averli e sono in attesa di risposte – sottolinea Baldi –. Quindi lamentarsi che il Ministero non evadele richieste è controproducente quando non si risponde ai consiglieri di opposizione". Tornando alla vicenda principale, Baldi torna a ribadire che "lo svincolo è subordinato all'approvazione del Piano Economico Finanziario 2025-2029 di Autostrade: come mai la capogruppo di maggioranza non lo ha citato? Dimenticanza? Quello che io chiedo informare correttamente i cittadini anche perché le date e i documenti, a parte non mentire, valgono più di dichiarazioni rilasciate in campagna elettorale sia dal ministro Salvini sia dalla sindaca Diolaiuti, quindi le colpe a me sembrano siano da dividere in tema di trasparenza nella speranza che si rivolva tutto in fretta e che sia la soluzione migliore per il paese e la Valdinievole".

