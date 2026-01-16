Sventata truffa a Pino Torinese | anziana si accorge del finto carabiniere chiama quelli veri e lo fa arrestare

Il 14 gennaio 2026, a Pino Torinese, i carabinieri hanno evitato una truffa ai danni di un’anziana. Una donna si è resa conto che il presunto carabiniere che la contattava era un falso e, prontamente, ha chiamato le forze dell’ordine vere. Grazie alla sua prontezza, l’uomo è stato arrestato. L'intervento ha evidenziato l'importanza di verificare sempre le comunicazioni sospette e di rivolgersi alle autorità ufficiali.

Nella tarda mattinata di mercoledì 14 gennaio 2026 una pattuglia dei carabinieri della stazione di Pino Torinese ha sventato una truffa a danno di un'anziana del posto. La donna, 76enne italiana, era stata da poco contattata telefonicamente da sedicenti carabinieri che le avrebbero intimato di raccogliere e consegnare denaro e preziosi quali cauzione per evitare il coinvolgimento, insieme al marito, in una inesistente rapina. A quel punto lei, insospettitasi per la chiamata ritenuta inattendibile, ha contattato la centrale operativa dei carabinieri (quelli veri) che hanno effettuato le verifiche del caso e si sono precipitati a casa sua.

Senorbì, truffa del finto carabiniere sventata da un carabiniere (vero) in pensione x.com

Roma, truffa agli anziani sventata in flagranza: arrestato 16enne con oro e contanti Roma, sventata una truffa ai danni di un’anziana a Tor Lupara: arrestato in flagranza un 16enne “trasfertista” con monili in oro e 450 euro. #notizie #news #cronaca #politica facebook

