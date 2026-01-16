Supplenze docenti algoritmo GPS definitivamente sconfitto | 19mila euro di risarcimento e punteggio pieno per il 2024 25 Scarica sentenza PDF

Il Tribunale di Torino ha condannato il Ministero dell’Istruzione per l’uso illegittimo dell’algoritmo GPS nelle supplenze, riconoscendo un risarcimento di 19mila euro e il punteggio pieno per il 2024/25. La sentenza rappresenta un’importante pronuncia sulla legittimità del sistema e sui diritti dei docenti precari. Scarica il documento in PDF per approfondire i dettagli della decisione.

Il Tribunale di Torino ha pronunciato una nuova e significativa condanna nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, accertando l’illegittimità del sistema informatizzato utilizzato per l’assegnazione delle supplenze da GPS e riconoscendo il diritto di una docente precaria all’attribuzione dell’incarico illegittimamente negato. L'articolo Supplenze docenti, algoritmo GPS definitivamente sconfitto: 19mila euro di risarcimento e punteggio pieno per il 202425. Scarica sentenza PDF . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

