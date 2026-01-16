Supplenze docenti algoritmo GPS definitivamente sconfitto | 19mila euro di risarcimento e punteggio pieno per il 2024 25 Scarica sentenza PDF
Il Tribunale di Torino ha condannato il Ministero dell’Istruzione per l’uso illegittimo dell’algoritmo GPS nelle supplenze, riconoscendo un risarcimento di 19mila euro e il punteggio pieno per il 2024/25. La sentenza rappresenta un’importante pronuncia sulla legittimità del sistema e sui diritti dei docenti precari. Scarica il documento in PDF per approfondire i dettagli della decisione.
